2-й раунд Кубка Лиги. Матчи вторника

Семь клубов Премьер-Лиги взяли старт в Кубке Лиги, и сразу четыре из них не смоги преодолеть 2-й раунд.

Благодаря двум голам в течение двух минут вышедшего на замену Йоргена Ларсена "Вулверхэмптон" перевернул игру в домашнем матче с "Вест Хэмом" и вырвал победу 3:2.



В другом противостоянии двух представителей высшего дивизиона, "Борнмута" и "Брентфорда", верх взяли гости со счетом 0:2.



"Бернли" вырвал победу против "Дерби" только в компенсированное время (2:1), а вот "Сандерленду" и "Лидсу" пришлось исполнять пенальти против своих соперников ниже классом, и неудачу потерпели и те, и другие.



"Вулверхэмптон" — "Вест Хэм" — 3:2 (1:0)



Голы: Гомеш 43, Ларсен 82, 84 — Соучек 50, Пакета 63.



"Борнмут" — "Брентфорд" — 0:2 (0:1)



Голы: Карвалью 34, Тиаго 65.



"Бернли" — "Дерби" — 2:1 (1:1)



Голы: Рэмси 4, Сонне 90 — Кларк 35.



"Сандерленд" — "Хаддерсфилд" — 1:1 (0:1) победа "Хаддерсфилда" по пенальти — 6:5



Голы: Гиу 84 — Каслдайн 9.



"Шеффилд Уэнсдей" — "Лидс" — 1:1 (0:0) победа "Шеффилд Уэнсдей" по пенальти — 3:0



Голы: Дарлоу 63 (авт) — Богл 81.



"Рединг" — "Уимблдон" — 2:1 (1:1)



Голы: Фрейзер 25, Камара 70 — Бугиэль 26.



"Кембридж" — "Чарльтон" — 3:1 (2:1)



Голы: Брофи 15, Куасси 29, Брэдшоу 55 — Фулла 44.



"Аккрингтон" — "Донкастер" — 0:2 (0:0)



Голы: Бэйли 75, Клоуз 82.



"Барнсли" — "Ротерхэм" — 2:1 (0:1)



Голы: Расселл 59, Филлипс 68 — Марта 19.



"Бирмингем" — "Порт Вейл" — 0:1 (0:1)



Гол: Хедли 45.



"Бромли" — "Уикомб" — 1:1 (1:1) победа "Уикомба" по пенальти — 5:4



Голы: Артурс 35 — Вестергор 5.



"Бертон" — "Линкольн" — 0:1 (0:0)



Гол: Хаус 89.



"Кардифф" — "Челтенхэм" — 3:0 (2:0)



Голы: Дэвис 11, Чемберс 32, Колуилл 51.



"Норвич" — "Саутгемптон" — 0:3 (0:1)



Голы: Арчер 42, Фрейзер 62, Матсуки 81.



"Престон" — "Рексем" — 2:3 (2:1)



Голы: Доббин 7, Линдси 32 — Харди 11, Эшфилд 59, Мур 90.



"Стоук" — "Брэдфорд" — 0:3 (0:2)



Голы: Суон 12, Халлидей 31, Лапсли 62.



"Суонси" — "Плимут" — 1:1 (1:1) победа "Суонси" по пенальти — 5:3



Голы: Випотник 22 — Виреду 45.



"Уиган" — "Стокпорт" — 1:0 (0:0)



Гол: Мюррей 84.



"Миллуолл" — "Ковентри" — 2:1 (1:0)



Голы: Луонго 33, Грант 76 — Райт 89 (пен).