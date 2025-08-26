Клубы Премьер-Лиги и Европы интересуются Майну

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги и Европы проявляют интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну.

Майну еще не выходил на футбольное поле в новом сезоне, а главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим объяснил это тем, что теперь Кобби приходится конкурировать за игровые минуты с капитаном команды Бруну Фернандешем.



По информации Sky Sports, "Юнайтед" не стремится избавиться от Майну, а сам Кобби не выражал желания уйти, однако ситуация 20-летнего игрока привлекла внимание целого ряда клубов.



Daily Mail добавляет, что среди заинтересованных в Майну клубов значатся "Реал" и "Атлетико", которые изучают вариант с приглашением Кобби в аренду, и "Юнайтед" может принять решение о дальнейшей судьбе своего воспитанника в ближайшие 48 часов.