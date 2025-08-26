Боссы "Ньюкасла" не смогли помириться с Исаком

Александер Исак Попытка боссов "Ньюкасла" помириться с нападающим Александером Исаком потерпела неудачу.

Перед домашним поражением 2:3 от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге накануне делегация Суверенного фонда Саудовской Аравии, включая сопрезидента "Ньюкасла" Джейми Рубена, приехала к Исаку домой.

По информации The Telegraph, руководители "Ньюкасла" не добились никакого прогресса в своем стремлении убедить Исака вернуться к тренировкам и впоследствии — к матчам за "сорок".

Исак в очередной раз выразил желание перейти в "Ливерпуль", хотя "красные" пока не сделали предложение, которое было бы близко к ожиданиям "Ньюкасла".

В данный момент Исак собирается продолжить забастовку, пока не уйдет из "Ньюкасла" или пока не закроется трансферное окно.




  1. paroljlogin7237 26.08.2025 20:46 # paroljlogin7237
    Хочется чтобы Нюкасл остался на своём и этот чмошник начал перед всеми извиняться. Настолько не иметь уважение к клубу и соглашениям, ебанат. Его родители кажется переехали из Судана или Эфиопии, араб-африканец получается.

    (ответить)

  2. qess 26.08.2025 20:37 # qess
    Неплохо себя показал для будущих работодателей

    (ответить)

  3. hunter022 26.08.2025 20:23 # hunter022
    Согласится Касл на трансфер,за пару часов до закрытия окна.

    (ответить)

  4. sherlock2025 26.08.2025 20:16 # sherlock2025
    мог вчера уничтожить пуль, но вышло что вышло .

    (ответить)

  5. standard 26.08.2025 20:10 # standard
    мирись мирись мирись и больше не дерись

    (ответить)

