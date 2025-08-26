Боссы "Ньюкасла" не смогли помириться с Исаком

Попытка боссов "Ньюкасла" помириться с нападающим Александером Исаком потерпела неудачу.

Перед домашним поражением 2:3 от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге накануне делегация Суверенного фонда Саудовской Аравии, включая сопрезидента "Ньюкасла" Джейми Рубена, приехала к Исаку домой.



По информации The Telegraph, руководители "Ньюкасла" не добились никакого прогресса в своем стремлении убедить Исака вернуться к тренировкам и впоследствии — к матчам за "сорок".



Исак в очередной раз выразил желание перейти в "Ливерпуль", хотя "красные" пока не сделали предложение, которое было бы близко к ожиданиям "Ньюкасла".



В данный момент Исак собирается продолжить забастовку, пока не уйдет из "Ньюкасла" или пока не закроется трансферное окно.