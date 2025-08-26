Боссы "Ньюкасла" не смогли помириться с Исаком
Попытка боссов "Ньюкасла" помириться с нападающим Александером Исаком потерпела неудачу.
Перед домашним поражением 2:3 от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге накануне делегация Суверенного фонда Саудовской Аравии, включая сопрезидента "Ньюкасла" Джейми Рубена, приехала к Исаку домой.
По информации The Telegraph, руководители "Ньюкасла" не добились никакого прогресса в своем стремлении убедить Исака вернуться к тренировкам и впоследствии — к матчам за "сорок".
Исак в очередной раз выразил желание перейти в "Ливерпуль", хотя "красные" пока не сделали предложение, которое было бы близко к ожиданиям "Ньюкасла".
В данный момент Исак собирается продолжить забастовку, пока не уйдет из "Ньюкасла" или пока не закроется трансферное окно.
26.08.2025 20:00
Последние комментарии:
Хочется чтобы Нюкасл остался на своём и этот чмошник начал перед всеми извиняться. Настолько не иметь уважение к клубу и соглашениям, ебанат. Его родители кажется переехали из Судана или Эфиопии, араб-африканец получается.
Неплохо себя показал для будущих работодателей
Согласится Касл на трансфер,за пару часов до закрытия окна.
мог вчера уничтожить пуль, но вышло что вышло .
мирись мирись мирись и больше не дерись
