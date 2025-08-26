"Челси" обдумывает покупку Фермина Лопеса

"Челси" изучает возможность приобретения атакующего полузащитника испанской "Барселоны" Фермина Лопеса.

"Челси" по-прежнему планирует подписать Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед" и Хави Симонса из "РБ Лейпциг", однако это не мешает "синим" рассматривать прочие варианты по усилению атакующей линии.



По информации The Athletic, "Челси" пока не обращался к "Барселоне", но уже находится в контакте с лагерем 22-летнего Лопеса.



Лопес сыграл 47 матчей за "Барселону" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, забив восемь голов и отдав 10 результативных передач, хотя пропустил более месяца на старте кампании с травмой.



Вообще, Лопес находится в системе "Барселоны" с 12 лет. За сборную Испании Фермин дебютировал в июне 2024, а в октябре 2024 заключил новый контракт со своим клубом.