Аморим: "Юнайтед" не был готов к Европе"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что его команда не была готова к выступлению в еврокубках в этом сезоне.

Напомним, "Юнайтед" мог получить путевку в Лигу Чемпионов, если бы одержал победу над "Тоттенхэмом" в финале Лиги Европы прошлого сезона.



Однако Амориму кажется, что в том поражении даже есть свое преимущество, потому что в этом сезоне "Юнайтед" будет редко играть посреди недели.



"На этой неделе у нас три матча. Мы обладаем качественными игроками, поэтому нам нужно использовать ротацию, чтобы стараться выигрывать каждый матч".



"Это нормальная вещь для других клубов. Думаю, мы не были готовы играть в Европе. Таково мое ощущение".



"Чтобы проводить сильные матчи в Лиге Чемпионов и затем играть в Премьер-Лиге, нам нужно время для развития команды".



"Нам нужно время, чтобы быть готовыми к каждому матчу. Сражаться приходится во всех матчах. Нам нужно время, чтобы заложить фундамент на будущее".



"Мы еще достигнем момента, когда нам потребуется Европа, чтобы все игроки участвовали в матчах", — цитирует Аморима Sky Sports.