Аморим: "Юнайтед" не был готов к Европе"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что его команда не была готова к выступлению в еврокубках в этом сезоне.
Напомним, "Юнайтед" мог получить путевку в Лигу Чемпионов, если бы одержал победу над "Тоттенхэмом" в финале Лиги Европы прошлого сезона.
Однако Амориму кажется, что в том поражении даже есть свое преимущество, потому что в этом сезоне "Юнайтед" будет редко играть посреди недели.
"На этой неделе у нас три матча. Мы обладаем качественными игроками, поэтому нам нужно использовать ротацию, чтобы стараться выигрывать каждый матч".
"Это нормальная вещь для других клубов. Думаю, мы не были готовы играть в Европе. Таково мое ощущение".
"Чтобы проводить сильные матчи в Лиге Чемпионов и затем играть в Премьер-Лиге, нам нужно время для развития команды".
"Нам нужно время, чтобы быть готовыми к каждому матчу. Сражаться приходится во всех матчах. Нам нужно время, чтобы заложить фундамент на будущее".
"Мы еще достигнем момента, когда нам потребуется Европа, чтобы все игроки участвовали в матчах", — цитирует Аморима Sky Sports.
26.08.2025 18:00
Последние комментарии:
пора САФу с печи слазить,
идти в раздевалку и еб@шить ботинком весь этот сброд
(ответить)
Состав слабоват, нужно Рубену сразу же сливать на старте все кубки и сосредоточиться на АПЛ, тогда может быть и зацепятся за заветную десятую строчку в таблице.
(ответить)
