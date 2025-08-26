Аморим: "Юнайтед" не был готов к Европе"

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что его команда не была готова к выступлению в еврокубках в этом сезоне.

Напомним, "Юнайтед" мог получить путевку в Лигу Чемпионов, если бы одержал победу над "Тоттенхэмом" в финале Лиги Европы прошлого сезона.

Однако Амориму кажется, что в том поражении даже есть свое преимущество, потому что в этом сезоне "Юнайтед" будет редко играть посреди недели.

"На этой неделе у нас три матча. Мы обладаем качественными игроками, поэтому нам нужно использовать ротацию, чтобы стараться выигрывать каждый матч".

"Это нормальная вещь для других клубов. Думаю, мы не были готовы играть в Европе. Таково мое ощущение".

"Чтобы проводить сильные матчи в Лиге Чемпионов и затем играть в Премьер-Лиге, нам нужно время для развития команды".

"Нам нужно время, чтобы быть готовыми к каждому матчу. Сражаться приходится во всех матчах. Нам нужно время, чтобы заложить фундамент на будущее".

"Мы еще достигнем момента, когда нам потребуется Европа, чтобы все игроки участвовали в матчах", — цитирует Аморима Sky Sports.




Дата 26.08.2025 18:00

  1. sherlock2025 26.08.2025 18:41 # sherlock2025
    пора САФу с печи слазить,
    идти в раздевалку и еб@шить ботинком весь этот сброд

    (ответить)

  2. hunter022 26.08.2025 18:04 # hunter022
    Состав слабоват, нужно Рубену сразу же сливать на старте все кубки и сосредоточиться на АПЛ, тогда может быть и зацепятся за заветную десятую строчку в таблице.

    (ответить)

