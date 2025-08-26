Хаверцу может потребоваться операция

"Арсенал" решает вопрос о том, чтобы отправить своего нападающего Кая Хаверца на операцию.

Хаверц отметился появлением на замену против "Манчестер Юнайтед" в первом туре Премьер-Лиги, а победу 5:0 над "Лидсом" в минувший уикенд пропустил вовсе.



Как раз против "Юнайтед" у Хаверца и возникли болевые ощущения в колене. Поэтому Кай не поедет в сборную Германии в сентябре, а будет консультироваться с докторами на предмет хирургического вмешательства.



"Он точно не будет готов, у него травма колена. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация в ближайшие недели, потребуется ему операция, или это будет консервативное решение", — цитирует директора сборной Германии Руде Феллера Evening Standard.