У МЮ есть две альтернативы Балеба

"Манчестер Юнайтед" все еще надеется приобрести полузащитника до закрытия летнего трансферного окна, составив шорт-лист из двух игроков на эту позицию.

Ранее этим летом "Юнайтед" рассматривал возможность приобретения Карлоса Балеба из "Брайтона", однако затем "красные дьяволы" смирились с тем, что этот трансфер им не по карману.



По информации The Athletic, у "Юнайтед" есть две альтернативы Балеба: Адам Уортон из "Кристал Пэлас" и Мортен Юльманн из "Спортинга".



Помимо "Юнайтед", интерес к Уортону также проявляют "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Реал", но "Пэлас" не желает продавать свою восходящую звезду этим летом.



Вариант с Юльманном выглядит наиболее реалистичным, особенно с учетом того, что главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим знает 26-летнего датчанина по периоду своей работы в Лиссабоне, но пока "дьяволы" не начинали предметные переговоры.