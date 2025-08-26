"Ньюкасл" продаст Исака при соблюдении двух условий

Саудовские владельцы "Ньюкасла" одобрили продажу нападающего Александера Исака в остатке летнего трансферного окна при соблюдении двух условий.

Накануне Исак пропустил поражение 2:3 от "Ливерпуля", куда он отчаянно стремится перейти, и это не стало сюрпризом. В данный момент Александер даже тренируется отдельно от первой команды "сорок".



Как стало известно The Chronicle, "Ньюкасл" не исключает уход Исака в ближайшие дни, однако боссы "сорок" не допустят, чтобы команда Эдди Хау осталась на первую половину сезона без центрального форварда.



Поэтому, во-первых, "Ньюкаслу" нужна замена Исаку. На эту роль рассматриваются Йорген Ларсен из "Вулверхэмптона", Николас Джексон из "Челси" и Йоан Висса из "Брентфорда".



Во-вторых, "Ньюкасл" отпустит 25-летнего шведа только по установленной цене, а это 150 миллионов фунтов.