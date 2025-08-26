"Ньюкасл" продаст Исака при соблюдении двух условий
Саудовские владельцы "Ньюкасла" одобрили продажу нападающего Александера Исака в остатке летнего трансферного окна при соблюдении двух условий.
Накануне Исак пропустил поражение 2:3 от "Ливерпуля", куда он отчаянно стремится перейти, и это не стало сюрпризом. В данный момент Александер даже тренируется отдельно от первой команды "сорок".
Как стало известно The Chronicle, "Ньюкасл" не исключает уход Исака в ближайшие дни, однако боссы "сорок" не допустят, чтобы команда Эдди Хау осталась на первую половину сезона без центрального форварда.
Поэтому, во-первых, "Ньюкаслу" нужна замена Исаку. На эту роль рассматриваются Йорген Ларсен из "Вулверхэмптона", Николас Джексон из "Челси" и Йоан Висса из "Брентфорда".
Во-вторых, "Ньюкасл" отпустит 25-летнего шведа только по установленной цене, а это 150 миллионов фунтов.
26.08.2025 14:00
Просмотров: 1429
Последние комментарии:
в каждой команде бывает свой "Исак"
(ответить)
В жопу себе могут засунуть 150 миллионов раз
(ответить)
в жопу себе могут этого исака засунуть. какие же долбоебы у крошечного клуба в руководстве - раздуплились за неделю до закрытия трансферного окна и после 2 туров АПЛ в которых отсосали хуи.
(ответить)
Походу Исак минимум на годик на лавку присядет, а там к саудитам или в Турцию, по стопам Осимхена.
(ответить)
Все правильно. Сороки не нуждаются. Цену вправе ставить свою. А хитрожопому негру будет наука.
(ответить)
