"Ньюкасл" продаст Исака при соблюдении двух условий

Александер Исак Саудовские владельцы "Ньюкасла" одобрили продажу нападающего Александера Исака в остатке летнего трансферного окна при соблюдении двух условий.

Накануне Исак пропустил поражение 2:3 от "Ливерпуля", куда он отчаянно стремится перейти, и это не стало сюрпризом. В данный момент Александер даже тренируется отдельно от первой команды "сорок".

Как стало известно The Chronicle, "Ньюкасл" не исключает уход Исака в ближайшие дни, однако боссы "сорок" не допустят, чтобы команда Эдди Хау осталась на первую половину сезона без центрального форварда.

Поэтому, во-первых, "Ньюкаслу" нужна замена Исаку. На эту роль рассматриваются Йорген Ларсен из "Вулверхэмптона", Николас Джексон из "Челси" и Йоан Висса из "Брентфорда".

Во-вторых, "Ньюкасл" отпустит 25-летнего шведа только по установленной цене, а это 150 миллионов фунтов.




Метки Исак, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1429

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sherlock2025 26.08.2025 14:48 # sherlock2025
    в каждой команде бывает свой "Исак"

    (ответить)

  2. bezviza 26.08.2025 14:42 # bezviza
    В жопу себе могут засунуть 150 миллионов раз

    (ответить)

  3. hammersmith 26.08.2025 14:21 # hammersmith
    в жопу себе могут этого исака засунуть. какие же долбоебы у крошечного клуба в руководстве - раздуплились за неделю до закрытия трансферного окна и после 2 туров АПЛ в которых отсосали хуи.

    (ответить)

  4. akado 26.08.2025 14:11 # akado
    Походу Исак минимум на годик на лавку присядет, а там к саудитам или в Турцию, по стопам Осимхена.

    (ответить)

  5. zalupunavorotnik 26.08.2025 14:07 # zalupunavorotnik
    Все правильно. Сороки не нуждаются. Цену вправе ставить свою. А хитрожопому негру будет наука.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: