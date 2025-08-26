Каррагер раскритиковал игру Конате на старте сезона

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал игру защитника "красных" Ибраимы Конате на старте нового сезона Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" выиграл оба своих первых матча в новом сезоне, включая победу 2:3 над "Ньюкаслом" накануне вечером, но при этом пропустил четыре гола.



По мнению Каррагера, в данный момент слабым звеном в обороне "Ливерпуля" является Конате, из-за осечки которого "сорокам" удалось вдесятером сделать счет 2:2.



"В "Ливерпуле" есть люди, которые действительно плохо начали сезон. Мо Салах — один из них, хотя он и отметился голом с результативной передачей. Конате — другой, его игра была хаотична".



"Я бы хотел, чтобы мой центральный защитник выигрывал такие единоборства (как с Дэном Берном, перед голом Уильяма Осулы). Он играл хаотично на прошлой неделе. Ему интереснее хвататься руками. Он был действительно плох и в первом тайме. Он совершенно никуда не поспевал".



"Я абсолютно содрогаюсь при мысли о том, где был бы "Ливерпуль" без Виргила Ван Дейка, который играет абсолютно выдающимся образом", — сообщил Каррагер Sky Sports.