Каррагер раскритиковал игру Конате на старте сезона
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал игру защитника "красных" Ибраимы Конате на старте нового сезона Премьер-Лиги.
"Ливерпуль" выиграл оба своих первых матча в новом сезоне, включая победу 2:3 над "Ньюкаслом" накануне вечером, но при этом пропустил четыре гола.
По мнению Каррагера, в данный момент слабым звеном в обороне "Ливерпуля" является Конате, из-за осечки которого "сорокам" удалось вдесятером сделать счет 2:2.
"В "Ливерпуле" есть люди, которые действительно плохо начали сезон. Мо Салах — один из них, хотя он и отметился голом с результативной передачей. Конате — другой, его игра была хаотична".
"Я бы хотел, чтобы мой центральный защитник выигрывал такие единоборства (как с Дэном Берном, перед голом Уильяма Осулы). Он играл хаотично на прошлой неделе. Ему интереснее хвататься руками. Он был действительно плох и в первом тайме. Он совершенно никуда не поспевал".
"Я абсолютно содрогаюсь при мысли о том, где был бы "Ливерпуль" без Виргила Ван Дейка, который играет абсолютно выдающимся образом", — сообщил Каррагер Sky Sports.
26.08.2025 13:00
Просмотров: 308
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
пока что худший наряду с ВВД после всех матчей предсезонки и двух туров АПЛ. поэтому нам нужен еще один готовый ЦЗ (Гэхи?), защита говно полное у нас, входить в сезон таким образом нельзя
В Реал его, пока есть спрос
