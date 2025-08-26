Слот намекнул, что Исак не нужен "Ливерпулю"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот намекнул, что нападающий "Ньюкасла" Александер Исак и не нужен его команде.

Существуют ожидания, что в остатке летнего трансферного окна "Ливерпуль" сделает еще одно предложение о покупке Исака.



Однако Слот вполне доволен выбором своих нападающих, к которым он причисляет летних новичков Флориана Вирца и Джереми Фримпонга.



"Это зависит от того, как посмотреть. Если вы видите Флориана Вирца вариантом для игры и в атаке, тогда можно сказать, что у нас пятеро нападающих".



Да, мы продали Дарвина (Нуньеса), но пригласили Уго (Экитике). Луис (Диас) ушел, но, возможно, вы видите Флориана как его замену. Также у нас есть Джереми Фримпонг, который, если в форме, определенно является вариантом для игры и в качестве вингера. Получается, их у нас шестеро. Шестеро игроков, которые могут сыграть на трех позициях".



"Я бы рассмотрел Флориана, чтобы больше матчей проводить на этой позиции. В прошлом сезоне уже были матчи — против "Сити" на выезде и против "Виллы" на выезде, — когда мы играли с одним лишним полузащитником. Кажется, это был Кертис Джонс. Это зависит не только от наличия лишнего полузащитника, но также от тактики и построения соперника", — цитирует Слота Sky Sports.