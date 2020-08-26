"Сити" может побороться за Гехи

"Манчестер Сити" задумывается о том, чтобы вступить в борьбу за капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Сити" принял предложение "Галатасарая" в 15 миллионов фунтов о покупке Мануэля Аканджи, который теперь должен принять решение насчет переезда в Стамбул.



В то же время Натан Аке, другой защитник "Сити", является целью для "Эвертона", который едва арендовал у "горожан" вингера Джека Грилиша.



Если "Сити" попрощается с Аканджи и Аке, "горожане" будут готовы побороться за Гехи, которого "Пэлас" собирается продать в ближайшие дни из-за истекающего следующим летом контракта.



По информации Daily Star, 35 млн. фунтов должно быть достаточно для приобретения Гехи, который также интересен "Ливерпулю", "Тоттенхэму" и "Барселоне".