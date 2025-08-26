Ван Дейк: "Дебют мечты для Нгумоа"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк оценил дебют в Премьер-Лиге 16-летнего вингера Рио Нгумоа.

Накануне вечером Нгумоа дебютировал в Премьер-Лиге, появившись на замену в компенсированное время выездного матча против "Ньюкасла".



И именно Нгумоа забил победный для "Ливерпуля" гол на 10-й компенсированное минуте, нанеся удар в касание после передачи Мохамеда Салаха.



После победы со счетом 2:3 Ван Дейк порадовался за своего юного партнера и отметил хладнокровие команды в сложной ситуации.



"Это дебют мечты для него. Он продемонстрировал идеальную технику. Мы тоже сохраняли спокойствие ближе к концу матча, старались найти правильное решение, чтобы найти гол, и мы сделали это. Я очень рад за Рио", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.