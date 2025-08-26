Слот: "Это не был футбольный матч"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что победа 2:3 над "Ньюкаслом" не была "футбольным матчем".

В понедельник "Ливерпуль" дважды пропустил от игравшего вдесятером "Ньюкасла", но благодаря голу 16-летнего Рио Нгумоа все же вырвал победу в компенсированное время.



Статистика свидетельствует, что мяч находился в игре только 40.8 процентов времени матча, и это худший показатель в Премьер-Лиге с февраля 2010. Слот соглашается, что футбол и тактика были на втором плане этим вечером.



"Я не слишком уверен, наблюдал ли я футбольный матч сегодня. Это был стандарт за стандартом, длинный заброс за длинным забросом".



"Игра была не очень связана с тактикой, как я и говорил перед матчем, но мне очень понравилось, насколько стойкими мы оказались. Первые 30-45 минут были очень сложными, но мы совершенно не дрогнули, мы были стойкими".



"Когда соперник остается вдесятером, обычно вы ожидаете, что это будет большим плюсом для вас. Но когда голкипер исполняет каждый штрафной удар, то от наличия одного лишнего игрока толку мало, и поэтому нам оказалось так сложно довести дело до победы при счете 2:0", — цитирует Слота Sky Sports.