"Страсбур" отказался продать Баква в "Форест"
Французский "Страсбур" отклонил предложение "Ноттингем Форест" о покупке нападающего Дилана Баква в размере свыше 30 миллионов фунтов.
По информации BBC, "Форест" предложил за Баква 23.7 млн. фунтов плюс 6.5 млн. фунтов в виде бонусов, однако "Страсбур" ответил отказом.
"Страсбур" открыт к продаже 22-летнего француза конголезского происхождения, но требует увеличить гарантированную сумму до 30 млн. фунтов.
Сам Баква заинтересован в переходе в "Форест" и сохраняет оптимизм, что два клуба смогут договориться до трансферного дедлайна 1 сентября.
Баква выступает за "Страсбур" после своего перехода из "Бордо" в 2023 году, забив 11 голов и отдав 20 результативных передач в 69 матчах за дочерний клуб "Челси".
