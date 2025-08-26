Хейлунд близок к переходу в "Наполи"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд близок к переходу в итальянский "Наполи".
Хейлунд не попал в стартовый состав "Юнайтед" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала", а против "Фулхэма" в минувший уикенд оказался вне заявки вовсе.
Как сообщает Sky Sports Italy, Хейлунд уже достиг договоренности с "Наполи", которому потребовался новый нападающий после тяжелой травмы Ромелу Лукаку. Согласование сделки стоимостью 39 миллионов фунтов находится в завершающей стадии.
Ожидается, что "Наполи" возьмет Хейлунда в аренду с опцией выкупа, но при соблюдении определенных условий чемпионы Серии А будут обязаны приобрести 22-летнего датчанина.
Последние комментарии:
Вернётся в родные просторы сериала,уверен наколотит больше голов чем Шишка в МЮ.
(ответить)
