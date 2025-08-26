Хейлунд близок к переходу в "Наполи"

Расмус Хейлунд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд близок к переходу в итальянский "Наполи".

Хейлунд не попал в стартовый состав "Юнайтед" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала", а против "Фулхэма" в минувший уикенд оказался вне заявки вовсе.

Как сообщает Sky Sports Italy, Хейлунд уже достиг договоренности с "Наполи", которому потребовался новый нападающий после тяжелой травмы Ромелу Лукаку. Согласование сделки стоимостью 39 миллионов фунтов находится в завершающей стадии.

Ожидается, что "Наполи" возьмет Хейлунда в аренду с опцией выкупа, но при соблюдении определенных условий чемпионы Серии А будут обязаны приобрести 22-летнего датчанина.




Метки Манчестер Юнайтед, Наполи, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2025 06:00

Количество просмотров Просмотров: 327

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 26.08.2025 06:18 # hunter022
    Вернётся в родные просторы сериала,уверен наколотит больше голов чем Шишка в МЮ.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: