Хейлунд близок к переходу в "Наполи"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд близок к переходу в итальянский "Наполи".

Хейлунд не попал в стартовый состав "Юнайтед" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала", а против "Фулхэма" в минувший уикенд оказался вне заявки вовсе.



Как сообщает Sky Sports Italy, Хейлунд уже достиг договоренности с "Наполи", которому потребовался новый нападающий после тяжелой травмы Ромелу Лукаку. Согласование сделки стоимостью 39 миллионов фунтов находится в завершающей стадии.



Ожидается, что "Наполи" возьмет Хейлунда в аренду с опцией выкупа, но при соблюдении определенных условий чемпионы Серии А будут обязаны приобрести 22-летнего датчанина.