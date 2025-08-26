Нгумоа вырвал для "Ливерпуля" победу против "Ньюкасла"
Гол 16-летнего Рио Нгумоа на 10-й компенсированной минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу 2:3 в гостях у "Ньюкасла".
Главный тренер "сорок" Эдди Хау не стал менять стартовый состав относительно 0:0 с "Астон Виллой".
Стартовый состав "красных" недосчитался травмированного Джереми Фримпонга и Алексиса Макаллистера, который готовится впервые стать родителем. Вместо них вышли Райан Гравенберх и Кертис Джонс.
Первое слово в матче сказали гости. Это Флориан Вирц на 13-й минуте ударом с края штрафной размял голкипера хозяев Ника Поупа.
Но затем "Ньюкасл" стал наращивать свое преимущество, оказывая серьезное давление на ворота Алиссона.
Мяч у "Ливерпуля" просто не держался, однако на 35-й минуте "красные" внезапно открыли счет. Получив некоторую свободу на подступах к штрафной, Гравенберх поразил ближний угол ворот с отскоком от нижней части штанги — 0:1.
Незадолго до перерыва положение хозяев усугубилось, потому что Энтони Гордон сзади прыгнул на Виргила Ван Дейка и получил прямую красную карточку.
От начала второго тайма не прошло и полминуты, как гости упрочили свое преимущество. Удар Гакпо с границы штрафной был заблокирован, но мяч отскочил назад к Коди, который тут же отдал короткую передачу под выстрел Уго Экитике — 0:2.
Однако хоронить "Ньюкасл" было рано. На 57-й минуте Бруно Гимараэс поборол Милоша Керкеза и пробил головой с подступов к вратарской после заброса верхом от Тино Ливраменто — 1:2.
"Сороки" не оставляли попыток сравнять счет и, несмотря на травмы и усталость, на 88-й минуте были вознаграждены. Ибраима Конате и Дэн Берн не смогли добраться до мяча после длинной передачи Поупа, чем немедленно воспользовался Уильям Осула, в касание переправив снаряд в ворота — 2:2.
В концовке матча казалось, что хозяева ближе к победе, но случился еще один нелогичный гол. Доминик Собослаби в центре штрафной пропустил мяч на вышедшего на замену Рио Нгумоа, и тот пробил в касание — 2:3.
"Ливерпуль" набрал шесть очков из шести, но пропустил четыре гола в двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, причем дважды — против игравшего вдесятером соперника, и это тревожно. "Ньюкасл" показал бойцовский дух и вполне может считать, что не заслуживал поражения.
"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче
26.08.2025 00:05
Просмотров: 1764
Последние комментарии:
В двух матчах пропустили 4 гола, просто смех. Керкез не вывозит, Конате сднил. Как такое возможно?
Прошлый сезон Ван Дижк красный
Нуньес творит чудеса счет 1:2
Нынешний сезон красный на Ван Дижка
Рио Нгумооооооа счет 2:3
Сечете где Характер?;)
Это Ливерпуль мать вашу!
Потратили 400 лямов а побеждают из-за судьи.
Забавно, как арсенальцы пиздят про Ливерпуль...
хамерсмиту так-то похуй на вх...кому собственно не похуй, ахахах...вы не шарите, так то хамерсмит с детства за подзалупаль
Пизда Ливерке в следущем туре.
на самом деле чо там за отбросы на спорт дирах касла ето тоже еще вопрос...
вот без шуток, кексон идеальная замена исаку по профилю. Не по скилам, потому что по скилам они такого не найдут, это ясно.
все что джексон умеет лучше всего ето носиться по полю, прессинговать...ето просто идеальный варик для касла на острие, вот просто идеальный (ну идеальней токо вернуть исака офк)....
как в их бестолковках рождается идеи покупать палки типо шешки или еще лучше кидать 50 лямов за бревно из вулвз известно только им....
джексон канешн может и не лучший реализатор, но то что он именно что бейбеги каслу заебись подходит - тупо факт...
Ривер Нгумоа - это смесь Майка Тайсона и Роберто Карлоса
сечете?;)
Expected Goals (xG)
0.93-0.70
lul
ньюфуфел юнайтед теперь офишали кончалыги по типу сосалси лондон. респект.
После двух туров: Бернли, Лидс, ВХЮ - в пердив.
Вы хоть понимаете
16 ти летний парнишка забивает в тяжелейщим матче победный Гол
Уверенности у него теперь еще больше
Это будет бомбазвезда это го года
хорошо что это происходит в начале сезона. есть над чем подумать штабу :)
керкез все так же неочень
бредли(стекло) и фримонг(этого вообще надо в атаке юзать) не замены тренту
после добротных флангов при клоппе, сейчас они просо мертвые стали
Ньюкасл слишком озлобленным вышел на матч. Сами себя поскашивали - "не рой другому яму...".
У Ливерпуля проблемы... Играют с позиции чемпионов, на спокойствие. А зря. Арсенал спустит их с небес на землю.
PS. Ждал Рио. По красоте всё. И Собо и Салах в моменте. Настроение +++
Psps: гостевой сектор на Сент-джеймс парк ужасно расположен. Не по спортивному. В принципе, как и их игра сегодня.
Рио Нгуууууу Моаааааа
Молодец пацан!
Звезда мирового Соккера
Настоящий Скаузер
Ахахаха это раааай
нюкакл официально самая конченная команда англий, хуесосы крошечные.
а залухалям не нападающий нужен, а вратарь нормальный - Алиссон в говнецо превратился.
Нгумоа чот реально как бистяра двигается, не надо много смотреть, чтобы увидеть топ технику у вингера. Посмотрим что с него дальше будет, но блин обидненько что такого таланта упустили(
Какие 16 лет, этой макаке переписанной за двадцатку давно
Абсолютно незаслуженный результат. Благородные Герцоги весь матч возили портовую шерсть по газону, но из-за коррупционно подделавшего возраст уголька проиграли
Конате и Гомес они как Пидарастерка и Е6ло в фупле
их надо выгнать,бесплатно!
Збс, ой как заебись))) и матч ахуенный посмотрел, и результат что надо. ливер мертвый если честно, чо с ними? 45 минут терпеть от ньюкасла в меньшинстве, пусть даже на их стадике? где полузащи, которые получат мяч и просто покатают, чтоб уверенность обрести? я ошибался когда сравнивал Конате с Дисаси - последний просто Мальдини+Барези вместе по сравнению с этим тупейшим нигрой, который ни мяч обработать не может, ни в который раз прочитать куда при верховой падаче он прилетит.
так что по итогу всё отлично, у колбасы всё збс, трансферы не нужны, а Ньюкасл пусть с утра бид на 65 за Джексона делает, а то проклянём
