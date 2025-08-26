Нгумоа вырвал для "Ливерпуля" победу против "Ньюкасла"

Гол 16-летнего Рио Нгумоа на 10-й компенсированной минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу 2:3 в гостях у "Ньюкасла".

Главный тренер "сорок" Эдди Хау не стал менять стартовый состав относительно 0:0 с "Астон Виллой".



Стартовый состав "красных" недосчитался травмированного Джереми Фримпонга и Алексиса Макаллистера, который готовится впервые стать родителем. Вместо них вышли Райан Гравенберх и Кертис Джонс.



Первое слово в матче сказали гости. Это Флориан Вирц на 13-й минуте ударом с края штрафной размял голкипера хозяев Ника Поупа.



Но затем "Ньюкасл" стал наращивать свое преимущество, оказывая серьезное давление на ворота Алиссона.



Мяч у "Ливерпуля" просто не держался, однако на 35-й минуте "красные" внезапно открыли счет. Получив некоторую свободу на подступах к штрафной, Гравенберх поразил ближний угол ворот с отскоком от нижней части штанги — 0:1.



Незадолго до перерыва положение хозяев усугубилось, потому что Энтони Гордон сзади прыгнул на Виргила Ван Дейка и получил прямую красную карточку.



От начала второго тайма не прошло и полминуты, как гости упрочили свое преимущество. Удар Гакпо с границы штрафной был заблокирован, но мяч отскочил назад к Коди, который тут же отдал короткую передачу под выстрел Уго Экитике — 0:2.



Однако хоронить "Ньюкасл" было рано. На 57-й минуте Бруно Гимараэс поборол Милоша Керкеза и пробил головой с подступов к вратарской после заброса верхом от Тино Ливраменто — 1:2.



"Сороки" не оставляли попыток сравнять счет и, несмотря на травмы и усталость, на 88-й минуте были вознаграждены. Ибраима Конате и Дэн Берн не смогли добраться до мяча после длинной передачи Поупа, чем немедленно воспользовался Уильям Осула, в касание переправив снаряд в ворота — 2:2.



В концовке матча казалось, что хозяева ближе к победе, но случился еще один нелогичный гол. Доминик Собослаби в центре штрафной пропустил мяч на вышедшего на замену Рио Нгумоа, и тот пробил в касание — 2:3.



"Ливерпуль" набрал шесть очков из шести, но пропустил четыре гола в двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, причем дважды — против игравшего вдесятером соперника, и это тревожно. "Ньюкасл" показал бойцовский дух и вполне может считать, что не заслуживал поражения.



"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче