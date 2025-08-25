Аморим объяснил, почему Майну не играет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему полузащитник Кобби Майну не играет на старте нового сезона.

В двух первых матчах "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги — против "Арсенала" и "Фулхэма" — Майну не сыграл ни минуты.



Многие болельщики "Юнайтед" недоумевают, почему Аморим не доверяет Майну, однако Рубен объясняет это наличием серьезного конкурента у 20-летнего англичанина в лице капитана Бруну Фернандеша.



"Теперь он сражается за место в составе с Бруну. Я заменил двух полузащитников. Я оставил Мейсона Маунта, потому что мы хотели забить гол, а когда я его все-таки заменил, то чувствовал, что нам нужен один опорный полузащитник".



"Поэтому ему нужно сражаться за свое место с Бруну. В данный момент он сражается за место с Бруну на тренировках", — цитирует Аморима Daily Mail.