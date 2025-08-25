"Эвертон" приобрел Диблинга

"Эвертон" завершил приобретение вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга за 42 миллиона фунтов.

Указанная сумма в 42 млн. фунтов включает в себя 6 млн. фунтов в виде легкодостижимых бонусов. Также "Саутгемптону" положена доля в 20 процентов от прибыли "Эвертона" с последующей перепродажи Диблинга.



Диблинг заключил с "Эвертоном" контракт до 2029 года, став восьмым приобретением команды Дэвида Мойеса этим летом после Тьерно Барри, Марка Траверса, Адама Азну, Кирнана Дьюсбери-Холла, Тома Кинга, Джека Грилиша и выкупленного после аренды Карлоса Алькараса.



Диблинг является продуктом знаменитой академии "Саутгемптона", куда он поступил в возрасте восьми лет. За первую команду "святых" Тайлер дебютировал в августе 2023, а в прошлом сезоне сыграл 33 матча в Премьер-Лиге.



"Думаю, я пришел в "Эвертон" в идеальное время, и я надеюсь провести здесь много лет", — сообщил 19-летний англичанин.