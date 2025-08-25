"Лидс" приобрел Джеймса Джастина

"Лидс" объявил о приобретении крайнего защитника "Лестера" Джеймса Джастина за 10 миллионов фунтов, включая бонусы.

Джастин заключил с "Лидсом" четырехлетний контракт и стал уже 10-м приобретением команды Даниэля Фарке этим летом.



За плечами у 27-летнего англичанина опыт 99 сыгранных в Премьер-Лиге матчей.



Джастин начинал свою карьеру в "Лутоне", в 2019 году перебравшись в "Лестер" за который забил 11 голов в 169 матчах.



Вместе с "лисами" Джастин завоевал Кубок Англии в 2021 году и титул Чемпионшипа в 2024. В 2022 Джеймс провел свой единственный матч за сборную Англии.