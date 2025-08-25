"Пэлас" обратился насчет Галлахера

"Кристал Пэлас" сделал запрос насчет полузащитника испанского "Атлетико" Конора Галлахера.

В минувшую субботу "Пэлас" продал в "Арсенал" вингера Эберечи Эзе за 67.5 млн. фунтов и теперь думает, как инвестировать эти средства назад в свой состав.



По информации Sky Sports, "Пэлас" является одним из нескольких клубов, запросивших информацию по ситуации Галллахера в "Атлетико".



"Атлетико" только прошлым летом приобрел Галлахера у "Челси" за 36 миллионов фунтов. В Мадриде весьма довольны игрой 25-летнего англичанина и не спешат от него избавляться.



Добавим, именно в "Пэлас" Галлахер провел сезон 2021/22 на правах аренды из "Челси". Тогда Конор добился внушительного прогресса и начал вызываться в сборную Англии.