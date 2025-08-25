Вингер "Арсенала" Букайо Сака пропустит до четырех недель с травмой задней поверхности бедра.

Напомним, эту травму Сака получил во втором тайме победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Лидса" в минувшую субботу (5:0).



На следующий после матча день Сака прошел углубленное обследование, которое развеяло худшие опасения, однако некоторое время Букайо все же придется провести в лазарете.



Как сообщает Sky Sports, Сака точно пропустит выезд "Арсенала" к "Ливерпулю" в ближайшее воскресенье и домашнее противостояние с "Ноттингем Форест" 13 сентября в рамках Премьер-Лиги, а также матчи сборной Англии против Андорры и Сербии в следующем месяце в рамках отбора к ЧМ-2026.



21 сентября "Арсенал" сыграет дома против "Манчестер Сити", и в теории Сака может вернуться к этому матчу Премьер-Лиги.



Добавим, в прошлом сезоне Сака перенес три с половиной месяца с потребовавшей операции травмой задней поверхности бедра своей правой ноги. На сей раз проблемы возникли у Букайо с левой ногой, но все оказалось не так страшно.