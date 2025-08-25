Сака пропустит до четырех недель

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака пропустит до четырех недель с травмой задней поверхности бедра.

Напомним, эту травму Сака получил во втором тайме победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Лидса" в минувшую субботу (5:0).

На следующий после матча день Сака прошел углубленное обследование, которое развеяло худшие опасения, однако некоторое время Букайо все же придется провести в лазарете.

Как сообщает Sky Sports, Сака точно пропустит выезд "Арсенала" к "Ливерпулю" в ближайшее воскресенье и домашнее противостояние с "Ноттингем Форест" 13 сентября в рамках Премьер-Лиги, а также матчи сборной Англии против Андорры и Сербии в следующем месяце в рамках отбора к ЧМ-2026.

21 сентября "Арсенал" сыграет дома против "Манчестер Сити", и в теории Сака может вернуться к этому матчу Премьер-Лиги.

Добавим, в прошлом сезоне Сака перенес три с половиной месяца с потребовавшей операции травмой задней поверхности бедра своей правой ноги. На сей раз проблемы возникли у Букайо с левой ногой, но все оказалось не так страшно.




  1. chelsea88 25.08.2025 19:51 # chelsea88
    Маловато что-то, я думал 4 месяца.

    (ответить)

  2. zalupunavorotnik 25.08.2025 19:34 # zalupunavorotnik
    Да, думаю увидим его справа

    (ответить)

  3. chelsiukpro 25.08.2025 19:21 # chelsiukpro
    Мадуэке твой выход!

    (ответить)

