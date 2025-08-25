2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча Премьер-Лиги
В понедельник, 25 августа, поединком "Ньюкасла" и "Ливерпуля" завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Во всех трех своих сезонах при Эдди Хау "Ньюкасл" неизменно выигрывал первый домашний матч. "Сороки" уже три поединка Премьер-Лиги кряду не забивают.
"Ливерпуль" потерпел три поражения в четырех последних выездных матчах в Премьер-Лиге (1 победа) — как и в 39 предыдущих (22 победы, 14 ничьих). При Арне Слоте "красные" в среднем забивают по 2.3 гола за 90 минут в чемпионате, и это лучший показатель среди всех тренеров в истории мерсисайдского клуба в высшем дивизионе.
"Ньюкасл" не выиграл ни одной из 17 последних встреч с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге (5 ничьих, 12 поражений). В своих семи последних выездах к "сорокам" в рамках чемпионата "красные" одержали пять побед (2 ничьи).
Нападающий Александер Исак по-прежнему тренируется отдельно от партнеров по "Ньюкасла" и в матче не сыграет. Джейкоб Рэмси готов к дебюту.
"Ливерпуль" потерял с травмой защитника Джереми Фримпонга, а Конор Брэдли едва приступил к полноценным тренировкам.
25.08.2025
