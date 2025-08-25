"Арсенал" работает над покупкой Инкапье

Пьеро Инкапье "Арсенал" работает над приобретением защитника леверкузенского "Байера" Пьеро Инкапье.

По информации BBC, интерес "Арсенала" к Инкапье не является внезапным — "канониры" тщательно изучали 23-летнего эквадорца на протяжении длительного времени и сейчас перешли к согласованию сделки.

В "Байере" у Инкапье есть контракт до 2029 года, однако Пьеро больше не хочет оставаться и надеется покинуть Леверкузен до закрытия летнего трансферного окна, уже уведомив клуб об этом.

Помочь "Арсеналу" заполучить Инкапье может тот факт, что контракт Пьеро с "Байером" предусматривает отступные в 52 миллиона фунтов.

С 2021 года Инкапье провел 166 матчей за "Байер", выиграв Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне 2023/24.

The Athletic добавляет, что "Арсенал" является приоритетным направлением для Инкапье, несмотря на интерес к Пьеро со стороны других клубов Премьер-Лиги.




Метки Арсенал, Байер, Инкапье

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 865

  1. wengerrrro 25.08.2025 16:58 # wengerrrro
    жесть какая-то, нах он нужен. лишним конечно не будет, учитывая как все травмируются, но не думаю, что во время его адаптации он будет лучше того же кивиора
    было б здорово тогда обменять его на зину))

  2. dvaodinfy 25.08.2025 16:05 # dvaodinfy
    Реал проебался.
    Тут Арсенал скупает всякое разное, могли Родриго всучить.

