"Арсенал" работает над покупкой Инкапье
"Арсенал" работает над приобретением защитника леверкузенского "Байера" Пьеро Инкапье.
По информации BBC, интерес "Арсенала" к Инкапье не является внезапным — "канониры" тщательно изучали 23-летнего эквадорца на протяжении длительного времени и сейчас перешли к согласованию сделки.
В "Байере" у Инкапье есть контракт до 2029 года, однако Пьеро больше не хочет оставаться и надеется покинуть Леверкузен до закрытия летнего трансферного окна, уже уведомив клуб об этом.
Помочь "Арсеналу" заполучить Инкапье может тот факт, что контракт Пьеро с "Байером" предусматривает отступные в 52 миллиона фунтов.
С 2021 года Инкапье провел 166 матчей за "Байер", выиграв Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне 2023/24.
The Athletic добавляет, что "Арсенал" является приоритетным направлением для Инкапье, несмотря на интерес к Пьеро со стороны других клубов Премьер-Лиги.
25.08.2025 16:00
жесть какая-то, нах он нужен. лишним конечно не будет, учитывая как все травмируются, но не думаю, что во время его адаптации он будет лучше того же кивиора
было б здорово тогда обменять его на зину))
Реал проебался.
Тут Арсенал скупает всякое разное, могли Родриго всучить.
