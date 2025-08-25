"Рома" заинтересована в Цимикасе

Итальянская "Рома" заинтересована в приобретении левого защитника "Ливерпуля" Костаса Цимикаса.

Ранее и так являясь дублером Энди Робертсона, этим летом Цимикас получил еще одного конкурента по позиции в лице Милоша Керкеза, приобретенного у "Борнмута".



С высокой вероятностью Цимикас покинет "Ливерпуль" до закрытия летнего трансферного окна, чтобы играть регулярно, и "Рома" стала очередным клубом, проявившим интерес к 29-летнему игроку сборной Греции.



Помимо "Ромы", заполучить Цимикаса также хотят "Ноттингем Форест", "Валенсия" и "Лилль", сообщает Sky Sports.