"Арсенал" может купить еще одного игрока

Якуб Кивер и Александр Зинченко "Арсенал" все еще может совершить одно приобретение в остатке летнего трансферного окна.

В минувшую субботу "Арсенал" подтвердил покупку вингера Эберечи Эзе у "Кристал Пэлас" за 67.5 млн. фунтов.

Траты "Арсенала" на новых игроков этим летом достигли 270 млн. фунтов, если учитывать бонусы, но это еще не предел.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие дни "Арсенал" ожидает получить новое предложение от "Порту" по защитнику Якубу Киверу.

В прошлом месяце "Арсенал" уже отклонил одно предложение "Порту", однако португальский клуб не опускает руки, а сам Кивер заинтересован в этом переходе.

Если Кивер и Александр Зинченко, также доступный для трансфера, покинут "Эмирейтс", "Арсенал" может добавить еще одного игрока до трансферного дедлайна 1 сентября.




Метки Арсенал, Зинченко, Кивер, Порту

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2025 13:00

Последние комментарии:




  1. kanoniru-poker 25.08.2025 13:30 # kanoniru-poker
    Родриго

    (ответить)

  2. wengerrrro 25.08.2025 13:24 # wengerrrro
    нах продавать кивиора, он же добротный защ, подмена Габриелю, у нас щас идеально два состава есть, если все здоровы.
    сбагрить можно зину и жезуса, ну и мартинелли слеш троссарда, и вот туда купить подмену эзе

    (ответить)

  3. farot 25.08.2025 13:14 # farot
    Дисаси?

    (ответить)

  4. dvaodinfy 25.08.2025 13:02 # dvaodinfy
    Да, давайте Инкапье купите для полного угара на Петунхэмом

    (ответить)

