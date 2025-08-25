"Арсенал" может купить еще одного игрока

"Арсенал" все еще может совершить одно приобретение в остатке летнего трансферного окна.

В минувшую субботу "Арсенал" подтвердил покупку вингера Эберечи Эзе у "Кристал Пэлас" за 67.5 млн. фунтов.



Траты "Арсенала" на новых игроков этим летом достигли 270 млн. фунтов, если учитывать бонусы, но это еще не предел.



По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие дни "Арсенал" ожидает получить новое предложение от "Порту" по защитнику Якубу Киверу.



В прошлом месяце "Арсенал" уже отклонил одно предложение "Порту", однако португальский клуб не опускает руки, а сам Кивер заинтересован в этом переходе.



Если Кивер и Александр Зинченко, также доступный для трансфера, покинут "Эмирейтс", "Арсенал" может добавить еще одного игрока до трансферного дедлайна 1 сентября.