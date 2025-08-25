"Арсенал" может купить еще одного игрока
"Арсенал" все еще может совершить одно приобретение в остатке летнего трансферного окна.
В минувшую субботу "Арсенал" подтвердил покупку вингера Эберечи Эзе у "Кристал Пэлас" за 67.5 млн. фунтов.
Траты "Арсенала" на новых игроков этим летом достигли 270 млн. фунтов, если учитывать бонусы, но это еще не предел.
По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие дни "Арсенал" ожидает получить новое предложение от "Порту" по защитнику Якубу Киверу.
В прошлом месяце "Арсенал" уже отклонил одно предложение "Порту", однако португальский клуб не опускает руки, а сам Кивер заинтересован в этом переходе.
Если Кивер и Александр Зинченко, также доступный для трансфера, покинут "Эмирейтс", "Арсенал" может добавить еще одного игрока до трансферного дедлайна 1 сентября.
25.08.2025 13:00
Родриго
(ответить)
нах продавать кивиора, он же добротный защ, подмена Габриелю, у нас щас идеально два состава есть, если все здоровы.
сбагрить можно зину и жезуса, ну и мартинелли слеш троссарда, и вот туда купить подмену эзе
(ответить)
Дисаси?
(ответить)
Да, давайте Инкапье купите для полного угара на Петунхэмом
(ответить)
