Аморим: "Шешко нужно время"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его нападающему Беньямину Шешко нужно время, чтобы адаптироваться к новой команде и Премьер-Лиге.

Как и против "Арсенала" неделей ранее, против "Фулхэма" накануне 22-летний Шешко вышел на замену во втором тайме.



Шешко толком не проявил себя с "дачниками", однако Аморим готов быть терпеливым с пришедшим из "РБ Лейпциг" игроком.



"Думаю, ему нужно время. Иногда бывает непросто выходить со скамейки запасных, когда игра очень быстрая. Думаю, он понимает, что здесь игра еще быстрее, чем в Бундеслиге. Но он сражается".



"У него были кое-какие хорошие взаимодействия с партнерами по команде. Мне кажется, он вступил в игру, когда был не лучший наш отрезок в матче, и это может повлиять на то, как вы видите игрока. Но я очень рад, потому что он старается изо всех сил".



"Нам просто нужно ему помогать. Нам нужно играть лучше, чтобы помочь ему показать качества, которыми он обладает", — цитирует Аморима Evening Standard.