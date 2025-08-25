Нуну не обещает, что останется в "Форест"

Наставник "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту заявил, что не может предоставить каких-либо гарантий насчет своего будущего.

Будущее Нуну в "Форест" оказалось под вопросом после того, как португальский тренер поссорился с директором "лесников" Эду, которого в свою очередь поддержал владелец клуба Евангелос Маринакис.



После матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" накануне (1:1) Нуну лишь поведал, что собирается поговорить со своими боссами и принять лучшее для команды решение.



"Я не могу ответить на этот вопрос, но мне известно то, что я тружусь и стараюсь делать свою работу как можно лучше".



"Конечно, эту ситуацию нужно уладить, и мы ответственны за это. Мы собираемся хорошо поговорить, чтобы прежде всего создать хорошую платформу для самого важного, для команды", — цитирует Нуну The Telegraph.