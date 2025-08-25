Слот считает, что "Ньюкасл" опасен и без Исака

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот считает, что "Ньюкасл" способен создать проблемы его команде и без нападающего Александера Исака.

В данный момент Исак тренируется отдельно от партнеров по "Ньюкаслу", поэтому едва ли сыграет за "сорок" в понедельник вечером, когда на "Сент-Джеймс Парк" пожалует "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги.



Слот, в чью команду отчаянно рвется Исак, считает Александера большой угрозой, но не единственной, которой располагает атака "Ньюкасла".



"Он забил против нас в финале Кубка Лиги, и он забил против нас в выездном матче (прошлого сезона)".



"Поэтому да, если он сыграет за них, он будет большой, большой, большой угрозой, но, как и в случае с любой другой командой Премьер-Лиги, это не так, что при травме или отсутствии одного игрока тренер смотрит на лавку и говорит: "Теперь мне не с кем сыграть".



"У них могут сыграть Гордон, Эланга и Барнс, они все еще могут выпустить на замену Мерфи, как в последний раз. Возможно, это изменит игру, и это говорит вам, каким большим мастерством они все равно обладают", — цитирует Слота Sky Sports.