Инкапье хочет уйти из "Байера"
Защитник леверкузенского "Байера" Пьеро Инкапье хочет уйти до закрытия летнего трансферного окна, вызывая интерес у клубов Премьер-Лиги.
Как и сбежавший в "Сандерленд" Гранит Джака, Инкапье не желает работать с новым главным тренером "Байера" Эриком Тен Хагом.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сразу несколько клубов Премьер-Лиги следят за Инкапье. В их числе находится "Тоттенхэм", сделавший запрос насчет Пьеро 10 дней назад.
Ранее Инкапье также связывали с переходом в "Челси", чей главный тренер Энцо Мареска открыто просит купить ему нового защитника взамен выбывшего с тяжелой травмой Леви Колуилла.
"Байер" может быть бессилен помешать уходу Инкапье, потому что контракт 23-летнего игрока сборной Эквадора предусматривает отступные в 60 миллионов евро (52 млн. фунтов).
25.08.2025 08:00
Просмотров: 90
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: