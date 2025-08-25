Инкапье хочет уйти из "Байера"

Защитник леверкузенского "Байера" Пьеро Инкапье хочет уйти до закрытия летнего трансферного окна, вызывая интерес у клубов Премьер-Лиги.

Как и сбежавший в "Сандерленд" Гранит Джака, Инкапье не желает работать с новым главным тренером "Байера" Эриком Тен Хагом.



По информации журналиста Фабрицио Романо, сразу несколько клубов Премьер-Лиги следят за Инкапье. В их числе находится "Тоттенхэм", сделавший запрос насчет Пьеро 10 дней назад.



Ранее Инкапье также связывали с переходом в "Челси", чей главный тренер Энцо Мареска открыто просит купить ему нового защитника взамен выбывшего с тяжелой травмой Леви Колуилла.



"Байер" может быть бессилен помешать уходу Инкапье, потому что контракт 23-летнего игрока сборной Эквадора предусматривает отступные в 60 миллионов евро (52 млн. фунтов).