"Комо" отклонил предложение "Тоттенхэма" по Пасу

Итальянский "Комо" отклонил предложение "Тоттенхэма" о покупке атакующего полузащитника Нико Паса.

"Тоттенхэм" активно ищет усиление атакующей линии после расставания с Соном Хен Мином и травмы Джеймса Мэддисона, ранее этим летом не сумев заполучить Моргана Гиббс-Уайта и Эберечи Эзе.



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" предложил 70 миллионов евро (60.7 млн. фунтов) за 20-летнего Паса, однако в воскресенье вечером "Комо" ответил отказом.



"Комо" очень дорожит Пасом, а сам Нико счастлив задержаться в Италии и свое долгосрочное будущее связывает с "Реалом", воспитанником которого он является.



"Мне известно, что он очень, очень счастлив здесь. Он хочет стать игроком самого, самого высокого уровня", — сообщил главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас.