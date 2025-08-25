FA расследует баннер фанатов "Пэлас" про Маринакиса

FA проведет расследование насчет баннера, который болельщики "Кристал Пэлас" продемонстрировали в отношении владельца "Ноттингем Форест" Евангелоса Маринакиса.

Указанный баннер фанаты "Пэлас" растянули на "Селхерст Парк" во время матча Премьер-Лиги против "Форест" в воскресенье (1:1).



Этот матч стал первой встречей "Пэлас" и "Форест" с тех пор, как УЕФА отправил "орлов" в Лигу Конференций, отдав их место в Лиге Европы "лесникам".



На баннере Маринакис изображен вместе с полузащитником "Форест" Морганом Гиббс-Уайтом, который под дулом пистолета говорит, будто Евангелос "не участвовал в шантаже, договорных матчах, торговле наркотиками и коррупции".



Для Маринакиса это достаточно больная тема, но греческий бизнесмен всегда отрицал свою причастность к какой-либо криминальной деятельности.



Как сообщает The Athletic, теперь этим займется FA. Ассоциация определит, следует ли подвергнуть "Пэлас" каким-либо санкциям за выходку своих фанатов.



