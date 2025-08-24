"Форест" обсуждает покупку Ливаковича

"Ноттингем Форест" ведет переговоры о приобретении голкипера турецкого "Фенербахче" Доминика Ливаковича.

В лице своего первого номер Матца Сельса "Форест" обладает надежным голкипером, который в прошлом сезоне разделил "Золотую перчатку" Премьер-Лиги.



Однако в этом сезоне "Форест" предстоит выступить в Лиге Европы, и главный тренер "лесников" Нуну Эшпириту Санту хотел бы обзавестись еще одним качественным голкипером, несмотря на приглашение Ангуса Ганна свободным агентом ранее этим летом.



По информации The Guardian, "Форест" уже договаривается насчет 30-летнего Ливаковича, за плечами у которого 66 матчей за сборную Хорватии.



С началом этого сезона Ливакович утратил статус первого номера "Фенербахче", поэтому турецкий клуб готов отпустить Доминика по правильной цене.



Добавим, этим летом "Форест" совершил уже восемь приобретений, потратив 140 миллионов фунтов.