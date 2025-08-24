Эдегор и Сака избежали серьезных травм

Полузащитник Мартин Эдегор и вингер Букайо Сака из "Арсенала" избежали серьезных травм.

Напомним, Эдегор и Сака были вынужденно заменены по ходу победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Лидса" накануне (5:0).



Мартин покинул поле "Эмирейтс" еще в первом тайме, повредив свое плечо, а после перерыва у Букайо возникли проблемы с задней поверхностью бедра.



Как сообщает Evening Standard, в воскресенье оба ключевых игрока "Арсенала" были направлены на углубленные обследования, результаты которых оказались "обнадеживающими и позитивными".



Первоначальные опасения не подтвердились, и вскоре Эдегор и Сака должны вернуться к игре за "Арсенал", хотя случится ли это в матче против "Ливерпуля" в следующий уикенд, пока неясно.