"Юнайтед" не удержал победу против "Фулхэма"

Эмиль Смит-Роу "Манчестер Юнайтед" не смог удержать победный счет в выездном противостоянии с "Фулхэмом" — 1:1.

Относительно ничейного матча с "Брайтоном" в первом туре в стартовый состав "дачников" вернулись Тимоти Кастань, Райан Сессеньон и Родриго Мунис, заменив Хорхе Куэнку, Харри Уилсона и Рауля Хименеса.

Алтай Байындыр остался на воротах "красных дьяволов", несмотря на свою осечку против "Арсенала". Амад Диалло вышел вместо Диогу Далота, а Расмус Хейлунд в заявку не попал вовсе.

В самом начале матча Кунья имел пару моментов. Сперва Матеус отметился неточным ударом с дистанции, а затем из пределов штрафной площади пробил в штангу.

На 10-й минуте уже Бруну Фернандеш пробил издалека, однако Бернд Лено сыграл надежно.

Спустя три минуты хозяева показали зубы. Джош Кинг неожиданно выскочил один на один по левому краю штрафной, но Байындыр заранее выдвинулся навстречу и заблокировал удар.

Тут же Кунья получил очередную возможность открыть счет. Матеус обработал длинную передачу от Байындыра в районе 11-метровой отметки и пробил, но Лено по-настоящему спас "Фулхэм".

Обмен моментами продолжился на 16-й минуте, когда Алекс Ивоби пробил с лету с подступов к штрафной, но это не стало проблемой для Байындыра.

Далее игра заметно успокоилась, а на 36-й минуте рефери Крис Кавана, сходив к монитору, присудил "Юнайтед" пенальти за фол Калвина Бэсси на Мейсоне Маунте. К точке подошел Фернандеш и пробил выше.

Второй тайм "дьяволы" начали не так уверенно, как первый, словно не сумев оправиться от промаха Фернандеша, однако на 58-й минуте им удалось открыть счет. Лени Йоро нанес удар головой с рикошетом после подачи Брианом Мбемо углового — 0:1.

"Фулхэм" активизировался и на 73-й минуте, несмотря на отсутствие опасных моментов, сравнял счет. Ивоби направил мяч с левого фланга во вратарскую, а вышедший на замену Эмиль Смит-Роу своим первым в матче касанием ткнул снаряд в сетку — 1:1.

После ответного гола психологическое преимущество оказалось на стороне хозяев, которые были решительно настроены вырвать победу и оказывали серьезное давление.

У "Юнайтед" был один реальный шанс вырвать три очка, но удар головой Харри Магуайра после подачи углового оказался неточным.

"Юнайтед" очень хорошо начал матч, затем не забил пенальти, все-таки открыл счет, но после своего гола просто отдал инициативу и был на волоске от поражения.

