"Арсенал" отменил мероприятие с участием Эдегора

"Арсенал" отменил мероприятие с участием Мартина Эдегора из-за травмы своего капитана.

Напомним, Эдегор получил травму плеча в победном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги против "Лидса" накануне (5:0), будучи замененным в первом тайме.



В понедельник норвежский полузащитник должен был принять участие во встрече с фанатами "Арсенала" на "Эмирейтс", чтобы подписать домашние футболки, однако сегодня клуб объявил, что мероприятие отменяется.



Как отмечает Sky Sports, травма Эдегора приключилась всего за восемь дней до важнейшего для "Арсенала" матча — выезда к "Ливерпулю" в рамках Премьер-Лиги в следующее воскресенье.