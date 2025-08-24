Грилиш объяснил, почему перешел в "Эвертон"

Плеймейкер Джек Грилиш объяснил, почему он перешел в "Эвертон" этим летом.

В воскресенье арендованный у "Манчестер Сити" Грилиш отметился двумя результативными передачами, благодаря чему "Эвертон" победил "Брайтон" со счетом 2:0 в своем первом матче на новом стадионе "Хилл Диксинсон".



После матча, лучшим игроком которого он был признан, Грилиш поведал, что ему требовалась смена обстановки этим летом, а главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес предопределил его выбор.



"Это было очень важно для меня. Я абсолютно наслаждался своим пребыванием в "Манчестер Сити" — я провел замечательные четыре года там и много всего выиграл".



"Но этим летом я почувствовал, что настало время для перемен. Как я уже говорил прежде, после беседы с Дэвидом Мойесом по FaceTime я понял, что это именно то место, куда я хочу отправиться".



"У меня было много причин перейти сюда, и сегодня я показал, почему", — сообщил Грилиш Sky Sports.