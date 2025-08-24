"Эвертон" выиграл свой первый матч на новом стадионе

"Эвертон" выиграл свой первый официальный матч на новом стадионе, отпраздновав победу 2:0 над "Брайтоном" благодаря двум результативным передачам Джека Грилиша.

Публика "Хилл Дикинсон" впервые испытала восторг на 23-й минуте, когда Джек Грилиш вошел в штрафную по правому флангу и прострелил к дальней штанге на Илимана Ндиайе — 1:0.



Второй тайм начался с того, что все тот же Грилиш отбросил мяч за пределы штрафной на Джеймса Гарнера, и тот поразил ближний угол ворот "Брайтона" — 2:0.



На 77-й минуте "чайки" могли отыграть один гол, потому что в ворота "ирисок" был назначен пенальти за попадание мяча в руку Кирнана Дьюсбери-Холла, однако Джордан Пикфорд отразил удар Данни Уэлбека с 11-метровой отметки.



"Эвертон" — "Брайтон". Отчет о матче