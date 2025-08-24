"Тоттенхэм" готов заплатить свыше 60 млн. фунтов за Савиньо

"Тоттенхэм" активизировался в переговорах о приобретении вингера "Манчестер Сити" Савиньо.

"Тоттенхэм" вернулся к идее с покупкой Савиньо после того, как на этой неделе проиграл борьбу "Арсеналу" за Эберечи Эзе.



"Тоттенхэм" продолжает переговоры с "Сити" в этот уикенд, дав понять своему поверженному накануне сопернику о готовности заплатить 70 миллионов евро (60.7 млн. фунтов) за Савиньо, сообщает talkSPORT.



На "Этихад" есть мнение, что продажа даже по столь внушительной цене будет ошибкой, учитывая потенциал Савиньо, но последнее слово будет за самим игроком.



Савиньо еще не играл за "Сити" в этом сезоне, но это связано с травмой, а главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прямо сказал, что хотел бы сохранить 21-летнего бразильца.