"Тоттенхэм" готов заплатить свыше 60 млн. фунтов за Савиньо

Савиньо "Тоттенхэм" активизировался в переговорах о приобретении вингера "Манчестер Сити" Савиньо.

"Тоттенхэм" вернулся к идее с покупкой Савиньо после того, как на этой неделе проиграл борьбу "Арсеналу" за Эберечи Эзе.

"Тоттенхэм" продолжает переговоры с "Сити" в этот уикенд, дав понять своему поверженному накануне сопернику о готовности заплатить 70 миллионов евро (60.7 млн. фунтов) за Савиньо, сообщает talkSPORT.

На "Этихад" есть мнение, что продажа даже по столь внушительной цене будет ошибкой, учитывая потенциал Савиньо, но последнее слово будет за самим игроком.

Савиньо еще не играл за "Сити" в этом сезоне, но это связано с травмой, а главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прямо сказал, что хотел бы сохранить 21-летнего бразильца.




Дата 24.08.2025 14:00

  1. farot 24.08.2025 14:20 # farot
    Стерлинга за 20 лучше купите, долбаебы

    (ответить)

  2. chelsea88 24.08.2025 14:12 # chelsea88
    Леол, такое бабло за какого-то нонейма.

    (ответить)

