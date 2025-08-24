"Челси" согласовал продажу Чуквуэмеки в "Боруссию"

Кэрни Чуквуэмека "Челси" согласовал продажу полузащитника Кэрни Чуквуэмеки в дортмундскую "Боруссию".

Чуквуэмека произвел хорошее впечатление на "Боруссию" во время своей аренды во второй половине прошлого сезона, и сейчас, сообщает журналист Фабрицио Романо, клубу из Дортмунда удалось договориться о возвращении Кэрни.

Приобретение Чуквуэмеки обойдется "Боруссии" в 25 миллионов евро (21.7 млн. фунтов) плюс бонусы. Также "Челси" будет положена внушительная доля от прибыли дортмундцев с последующей перепродажи игрока.

Уже в понедельник Чуквуэмека пройдет медобследование в Дортмунде. Вместо с ним из "Челси" прибудет и защитник Аарон Ансельмино, которого "Боруссия" собирается взять в аренду.




  1. kapken 24.08.2025 13:37 # kapken
    Да, это все зае*ись, что продают ликвидный товар. А подмену на мидфилдеров напомните кто? Я только Лавию помню)

