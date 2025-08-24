"Вест Хэм" пока не собирается увольнять Поттера
Главному тренеру "Вест Хэма" Грэму Поттеру пока не грозит увольнение со своего поста.
Новый сезон начался катастрофическим образом для "Вест Хэма", который сперва был разгромлен новичком Премьер-Лиги "Сандерлендом" (3:0), а в минувшую пятницу крупно уступил дома "Челси" (5:1).
Игра "молотобойцев" вызывает большие вопросы, учитывая то, что Поттер тренирует команду с января, когда он заключил контракт на два с половиной года.
По информации Daily Mail, боссы "Вест Хэма" сохраняют веру в Поттера, хотя и надеются на скорейшее улучшение игры и результатов.
Поттер точно останется на матч второго раунда Кубка Лиги против "Вулверхэмптона" в следующий вторник, а также на поединок Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в следующее воскресенье. Далее будет первый в сезоне международный перерыв, который позволит лондонскому клубу проанализировать работу экс-рулевого "Челси" и "Брайтона" и принять решение.
24.08.2025 10:00
