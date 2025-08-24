Директор "Ромы" объяснил, почему его клуб не подпишет Санчо
Спортивный директор итальянской "Ромы" Фредерик Массара объяснил, почему его клуб не подпишет вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.
И хотя "Рома" была готова заплатить 20 миллионов фунтов за Санчо, что вполне устраивало "Юнайтед", римляне не смогли договориться с Джейдоном об условиях личного контракта.
25-летний англичанин отказался идти на понижение своей зарплаты, что было воспринято "Ромой" как недостаток интереса к игре за их клуб.
"Для заключения сделки нет подходящих условий, тем более, у Санчо нет мотивации переходить в "Рому", — цитирует Массару журналист Фабрицио Романо.
Романо добавляет, что одной из альтернатив Санчо для "Ромы" является Тайрик Джордж из "Челси".
24.08.2025 08:00
Просмотров: 445
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: