Директор "Ромы" объяснил, почему его клуб не подпишет Санчо

Спортивный директор итальянской "Ромы" Фредерик Массара объяснил, почему его клуб не подпишет вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

И хотя "Рома" была готова заплатить 20 миллионов фунтов за Санчо, что вполне устраивало "Юнайтед", римляне не смогли договориться с Джейдоном об условиях личного контракта.



25-летний англичанин отказался идти на понижение своей зарплаты, что было воспринято "Ромой" как недостаток интереса к игре за их клуб.



"Для заключения сделки нет подходящих условий, тем более, у Санчо нет мотивации переходить в "Рому", — цитирует Массару журналист Фабрицио Романо.



Романо добавляет, что одной из альтернатив Санчо для "Ромы" является Тайрик Джордж из "Челси".