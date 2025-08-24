"Юнайтед" близок к покупке Ламменса

Сенне Ламменс "Манчестер Юнайтед" находится на пороге приобретения голкипера бельгийского "Антверпена" Сенне Ламменса.

"Юнайтед" следил за Ламменсом на протяжении последнего года и сейчас практически договорился с "Антверпеном" о сделке стоимостью 16 миллионов фунтов плюс бонусы.

Как сообщает Daily Mirror, 22-летний Ламменс уже дал свое согласие на переход в "Юнайтед", который он считает идеальной платформой, чтобы сместить Тибо Куртуа в роли первого номера сборной Бельгии.

Ламменс предпочитает "Юнайтед", несмотря на интерес других европейских клубов, включая "Интер" и "Лилль", хотя "Галатасарай" еще не потерял надежду увести Сенне из под носа у "красных дьяволов".




Метки Антверпен, Ламменс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 130




Поиск: