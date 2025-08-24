2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 24 августа, тремя поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 16:00
Пять из семи последних матчей "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге завершились вничью (2 победы). В прошлом сезоне английского первенства только "Ливерпуль" (38) и "Арсенал" (35) набрали очков на выезде больше, чем "Ноттингем Форест" (33). "Лесники" ни разу не уступили в восьми последних выездах к "орлам" в чемпионате (3 победы, 5 ничьих).
В лазарете "Пэлас" остаются Чади Риад, Шейк Дукуре, Матеус Франка и Эдди Нкетиа. Эберечи Эзе едва перешел в "Арсенал".
"Форест" может задействовать своих новичков Джеймса Макати, Омари Хатчинсона и Арно Калимуэндо. Николас Домингес отсутствует с травмой колена.
ЭВЕРТОН — БРАЙТОН 16:00
В трех предыдущих сезонах Премьер-Лиги "Эвертон" неизменно проигрывал свой первый домашний матч, при этом не забивая. "Брайтон" выиграл оба своих последних выездных поединка в чемпионате, но три победы подряд за пределами своего стадиона не одерживал с января 2023. "Чайки" ни разу не уступили в четырех последних выездах к "ирискам" в рамках Премьер-Лиги (3 победы, 1 ничья), хотя до этого потерпели четыре поражения кряду.
"Эвертону" не помогут травмированные Джаррад Брантуэйт и Виталий Миколенко. Джек Грилиш может впервые выйти в старте.
Полузащитник "Брайтона" Джек Хиншелвуд может вернуться к воскресенью. Солли Марч пока не набрал форму. Адам Уэбстер пропустит большую часть сезона с повреждением связок колена.
ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30
"Фулхэм" завершил прошлый сезон тремя подряд домашними поражениями в Премьер-Лиге. С момента назначения Рубена Аморима "Манчестер Юнайтед" потерпел 15 поражений в чемпионате (7 побед, 6 ничьих) — только у "Тоттенхэма" (17) больше за этот период. "Дачники" одержали только одну победу в 19 последних встречах с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 15 поражений) — 1:2 на "Олд Траффорд" в феврале 2024.
"Фулхэм" рискует вновь недосчитаться крайних защитников Энтони Робинсона и Райана Сессеньона. Родриго Мунис стучится в стартовый состав после своего гола против "Брайтона".
Основной голкипер "Юнайтед" Андре Онана набрал форму и готов вернуться на ворота. Лисандро Мартинес и Нуссаир Мазрауи продолжают лечиться.
