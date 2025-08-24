Нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш объяснил свое новое празднование забитых голов.

В субботу против "Лидса" Дьекереш открыл счет своим голам за "Арсенал". Виктор забил с игры и реализовал пенальти, что помогло "канонирам" одержать победу 5:0.



Празднуя свой второй гол, Дьекереш по традиции изобразил маску на лице, но затем, приблизившись к телекамере, демонстративно поправил свою прическу.



Дьекереш сделал это неслучайно — Виктора много критиковали за то, что в проваленном им матче против "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд он касался волос на голове чаще, чем мяча.



"Да, это может быть связано... Да".



"Конечно, я очень доволен результатом. Конечно, также было очень приятно забить два гола".



"Давление есть всегда. Я знал, что рано или поздно начну использовать свои моменты. Мы победили 5:0, так что это отличный день".



"Конечно, моя предсезонная подготовка была короткой, я не слишком много тренировался и затем сыграл 90 минут в предсезонном матче".



"Мне было важно провести 90 минут сегодня и войти в ритм, еще лучше узнав команду во время матча".



"Я чувствую себя комфортнее в том, как я играю, и я думаю, вы тоже можете это видеть".



"Мне комфортно, когда мяч идет за спину защитнику, и затем я режу угол. Я знаю, что буду использовать такие моменты".



"У нас так много удивительных игроков в атаке. Мне важно оказываться в правильном месте".



"Это сложно. Все команды, против которых мы играем, хотят дать нам бой. Мы готовимся к каждому матчу как можно лучше, но у нас удивительная команда, мы хорошо тренируемся и упорно трудимся каждый день".



"Мы хорошо стартовали, одержав две победы, оформив два "клин-шита" и забив много голов. Думаю, мы на правильном пути, но мы всегда можем делать вещи лучше и прибавить", — цитирует Дьекереша Evening Standard.