Артета подтвердил травмы Эдегора и Сака

Букайо Сака Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что полузащитник Мартин Эдегор и вингер Букайо Сака получили травмы против "Лидса".

В субботу "Арсенал" сокрушил "Лидс" со счетом 5:0 в рамках Премьер-Лиги, однако эта победа была омрачена для "канониров" травмами двух ведущих игроков.

У Эдегора возникли проблемы с плечом, и Мартин был заменен уже в первом тайме, тогда как Сака получил мышечное повреждение после перерыва.

"Это негативные моменты сегодняшнего дня. Мартин что-то почувствовал в плече, когда приземлился. Мы не знаем точно. Завтра мы обследуем его и будем понимать чуть лучше".

А Букайо что-то почувствовал в задней поверхности бедра, когда бежал с мячом и вступил в борьбу с защитником. Поэтому посмотрим. Думаю, это другая область. Не та, где у него была предыдущая травма".

"За две недели мы уже потеряли Кая (Хаверца), Мартина и Букайо. Это говорит о том, насколько хорошо нужно быть укомплектованными, чтобы поддерживать желаемый нами уровень", — цитирует Артету Football.London.




Метки Арсенал, Сака, травмы, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2025 23:00

Количество просмотров Просмотров: 619

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. standard 23.08.2025 23:35 # standard
    придется брать джексона-кексона за 80+ млн

    (ответить)

  2. skydreams 23.08.2025 23:24 # skydreams
    Эдегор+Сака? Чот жестко

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: