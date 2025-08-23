Артета подтвердил травмы Эдегора и Сака

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что полузащитник Мартин Эдегор и вингер Букайо Сака получили травмы против "Лидса".

В субботу "Арсенал" сокрушил "Лидс" со счетом 5:0 в рамках Премьер-Лиги, однако эта победа была омрачена для "канониров" травмами двух ведущих игроков.



У Эдегора возникли проблемы с плечом, и Мартин был заменен уже в первом тайме, тогда как Сака получил мышечное повреждение после перерыва.



"Это негативные моменты сегодняшнего дня. Мартин что-то почувствовал в плече, когда приземлился. Мы не знаем точно. Завтра мы обследуем его и будем понимать чуть лучше".



А Букайо что-то почувствовал в задней поверхности бедра, когда бежал с мячом и вступил в борьбу с защитником. Поэтому посмотрим. Думаю, это другая область. Не та, где у него была предыдущая травма".



"За две недели мы уже потеряли Кая (Хаверца), Мартина и Букайо. Это говорит о том, насколько хорошо нужно быть укомплектованными, чтобы поддерживать желаемый нами уровень", — цитирует Артету Football.London.