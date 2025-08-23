Артета подтвердил травмы Эдегора и Сака
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что полузащитник Мартин Эдегор и вингер Букайо Сака получили травмы против "Лидса".
В субботу "Арсенал" сокрушил "Лидс" со счетом 5:0 в рамках Премьер-Лиги, однако эта победа была омрачена для "канониров" травмами двух ведущих игроков.
У Эдегора возникли проблемы с плечом, и Мартин был заменен уже в первом тайме, тогда как Сака получил мышечное повреждение после перерыва.
"Это негативные моменты сегодняшнего дня. Мартин что-то почувствовал в плече, когда приземлился. Мы не знаем точно. Завтра мы обследуем его и будем понимать чуть лучше".
А Букайо что-то почувствовал в задней поверхности бедра, когда бежал с мячом и вступил в борьбу с защитником. Поэтому посмотрим. Думаю, это другая область. Не та, где у него была предыдущая травма".
"За две недели мы уже потеряли Кая (Хаверца), Мартина и Букайо. Это говорит о том, насколько хорошо нужно быть укомплектованными, чтобы поддерживать желаемый нами уровень", — цитирует Артету Football.London.
23.08.2025 23:00
Просмотров: 619
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
придется брать джексона-кексона за 80+ млн
(ответить)
Эдегор+Сака? Чот жестко
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий