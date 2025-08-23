Франк надеется на приобретения в остатке лета

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заявил, что надеется на приобретения в остатке летнего трансферного окна.

"Тоттенхэм" уверенно начал новый сезон Премьер-Лиги, выиграв оба своих первых матча при Франке с общим счетом 5:0.



Тем не менее, Франк чувствует, что усиление не помешало бы "шпорам", признавшись в этом после победы 0:2 над "Манчестер Сити" в субботу.



"Мы обладаем сильным составом, в который я очень верю. Мы бы хотели немного добавить к нему, но только если это будет усиление. Мы ищем и, надеюсь, преуспеем в этом. Мне известно, что клуб очень упорно трудится. Я доверяю им", — сообщил Франк TNT Sports.