Франк надеется на приобретения в остатке лета
Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заявил, что надеется на приобретения в остатке летнего трансферного окна.
"Тоттенхэм" уверенно начал новый сезон Премьер-Лиги, выиграв оба своих первых матча при Франке с общим счетом 5:0.
Тем не менее, Франк чувствует, что усиление не помешало бы "шпорам", признавшись в этом после победы 0:2 над "Манчестер Сити" в субботу.
"Мы обладаем сильным составом, в который я очень верю. Мы бы хотели немного добавить к нему, но только если это будет усиление. Мы ищем и, надеюсь, преуспеем в этом. Мне известно, что клуб очень упорно трудится. Я доверяю им", — сообщил Франк TNT Sports.
