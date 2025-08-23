"Арсенал" сокрушил "Лидс"
Два дебютных гола Виктора Дьекереша и два мяча, забитых после угловых, помогли "Арсеналу" разгромить "Лидс" в первом домашнем матче нового сезона Премьер-Лиги — 5:0.
Относительно выезда к "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "канониров" появились Юрриен Тимбер и Нони Мадуэке, заменив Бена Уайта и Габриэля Мартинелли.
"Белые" недосчитались Итана Ампаду, вместо которого вышел Илия Груев.
Хозяева сразу же подвергли соперника серьезному давлению, но взять соперника на испуг не смогли. Более того, именно гости создали первый опасный момент. Это Паскаль Стрейк бил головой под перекладину на 20-й минуте, но Давид Райя выручил свою команду.
В итоге сломить соперника "Арсеналу" помогло стандартное положение. На 34-й минуте Деклан Райс подал угловой, а Тимбер удачно расположился в гуще игроков и нанес удар головой — 1:0.
С игры у "канониров" мало что получалось, однако в добавленное к первому тайму время их прорвало. Тимбер сделал передачу на рывок Сака по правому краю штрафной, и Букайо сильно пробил над плечом голкипера — 2:0.
В начале второго тайма Виктор Дьекереш ворвался в штрафную с левого фланга, сместился ближе к центру и пробил низом в ближний угол ворот — 3:0.
На 56-й минуте Райс снова подал угловой, мяч застрял в гуще игроков, а Тимбер оказался самым расторопным, протолкнув снаряд в ворота — 4:0.
Оставшиеся полчаса были ничем не примечательны, за исключением травмы Сака и дебюта в Премьер-Лиге 15-летнего Макса Доумана, заработавшего пенальти для Дьекереша, который установил окончательный счет в компенсированное время — 5:0.
"Лидс" стойко оборонялся в начале матча, не позволяя сопернику создавать явные моменты, однако умение использовать стандарты помогло "Арсеналу" открыть счет. Дальше у "канониров" уже не возникло никаких проблем.
"Арсенал" — "Лидс". Отчет о матче
