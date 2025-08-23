"Арсенал" сокрушил "Лидс"

Виктор Дьекереш Два дебютных гола Виктора Дьекереша и два мяча, забитых после угловых, помогли "Арсеналу" разгромить "Лидс" в первом домашнем матче нового сезона Премьер-Лиги — 5:0.

Относительно выезда к "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "канониров" появились Юрриен Тимбер и Нони Мадуэке, заменив Бена Уайта и Габриэля Мартинелли.

"Белые" недосчитались Итана Ампаду, вместо которого вышел Илия Груев.

Хозяева сразу же подвергли соперника серьезному давлению, но взять соперника на испуг не смогли. Более того, именно гости создали первый опасный момент. Это Паскаль Стрейк бил головой под перекладину на 20-й минуте, но Давид Райя выручил свою команду.

В итоге сломить соперника "Арсеналу" помогло стандартное положение. На 34-й минуте Деклан Райс подал угловой, а Тимбер удачно расположился в гуще игроков и нанес удар головой — 1:0.

С игры у "канониров" мало что получалось, однако в добавленное к первому тайму время их прорвало. Тимбер сделал передачу на рывок Сака по правому краю штрафной, и Букайо сильно пробил над плечом голкипера — 2:0.

В начале второго тайма Виктор Дьекереш ворвался в штрафную с левого фланга, сместился ближе к центру и пробил низом в ближний угол ворот — 3:0.

На 56-й минуте Райс снова подал угловой, мяч застрял в гуще игроков, а Тимбер оказался самым расторопным, протолкнув снаряд в ворота — 4:0.

Оставшиеся полчаса были ничем не примечательны, за исключением травмы Сака и дебюта в Премьер-Лиге 15-летнего Макса Доумана, заработавшего пенальти для Дьекереша, который установил окончательный счет в компенсированное время — 5:0.

"Лидс" стойко оборонялся в начале матча, не позволяя сопернику создавать явные моменты, однако умение использовать стандарты помогло "Арсеналу" открыть счет. Дальше у "канониров" уже не возникло никаких проблем.

"Арсенал" — "Лидс". Отчет о матче




Метки Арсенал, Лидс, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2025 21:30

Последние комментарии:




  1. bastian-mc 23.08.2025 22:13 # bastian-mc
    Эрлинг лох, Дьекереш лох.
    Артур, как играя столба стать не лохом?

    (ответить)

  2. halamadrid94 23.08.2025 22:13 # halamadrid94
    Назовите двух абсолютно похожих футболистов и далее продолжайте. Я начну: Джон Лукуми и Йерри Мина.

    P.S. близнецов называть можно.

    (ответить)

  3. hachidlo 23.08.2025 22:09 # hachidlo
    Армянская бабуся и манкуртский сынуля уже на месте, но где биталя, чтобы собрать всю шерстяную семейку?

    (ответить)

  4. narcot 23.08.2025 21:51 # narcot
    орево


    Дьокереш после дубля подлетел к оператору и показал свою прическу в камеру – так форвард затролил хейтеров, которые посчитали, что в матче с «МЮ» он потрогал свои волосы 21 раз и забил 0 голов

    (ответить)

  5. bembo 23.08.2025 21:51 # bembo
    23.08.2025 21:34 # удалить
    bembo

    я увидел - оценил - сделал вывод

    игро своей игрой меня переубидел - сменил мнение


    в чем проблемА?
    (ответить)

    23.08.2025 21:40 #
    paroljlogin7237

    Бля, мне чё, воспитывать тебя? Спроси у родителей, что такое мнение и когда стоит его высказывать. В данный момент ты закрытыми глазами пальцем водишь. Это не мнение.
    (ответить)

    23.08.2025 21:50 # удалить
    bembo

    да ты что...
    я не могу сказать на основания того что вижу как играет игрок?))))))

    Источник: https://fapl.ru/posts/116752/?c=1



    тут еще много обидчивых гунерят, которые не терпят критику в адресс игроков великого Арсенала, в особенности в адресс пирожо4ка в нападении?)))

    (ответить)

  6. seagull77 23.08.2025 21:49 # seagull77
    МАТЧ XYЙНЯ, КОМАНДА XYЙНЯ, НИКТО НЕ ПАСУЕТ НА ВЕЛИКОГО И МОГУЧЕГО ЛЕАНДРО ТРОССАРА.

    (ответить)

  7. bembo 23.08.2025 21:43 # bembo
    КТО ЕТОТ ДАЛБАЕБ, который регает фейки с фамилиями игроков арсенала? кто етот отбитый вафел?)))))))))))))))))))

    (ответить)

  8. brown-ale 23.08.2025 21:42 # brown-ale
    Мадуэке - самый провальный трансфер у Арса пока.

    (ответить)

  9. redwhitegun 23.08.2025 21:41 # redwhitegun
    Витя хорош) Показательно поправил прическу, менталка в порядке. А так конеш лучшие = Тимбер и Субименди. Доуман молодец, заработал пенку, показал что не боится брать игру, тащить мяч, но зачем пердолить в любой ситуаци? Сыграй умом, покажи зрелость... Эх)

    (ответить)

  10. bembo 23.08.2025 21:37 # bembo
    еще не все гейгунерасты повыползали из -под шконок? у них праздник, арсенал чемпион 2ого тура!

    (ответить)

  11. memfis63 23.08.2025 21:36 # memfis63
    ну норм, норм только вот шо за куета с травмами в арсике
    минус хаверц, сака, 0дегор

    (ответить)

  12. moneymaker 23.08.2025 21:36 # moneymaker
    Завтра топим за НЮ, есть крошечные шансы что отберут очки у портовых

    (ответить)

  13. moneymaker 23.08.2025 21:35 # moneymaker
    Будем выносить любую хуету вперед ногами

    Витя наш слоняра!

    (ответить)

  14. sausage 23.08.2025 21:34 # sausage
    По голу Мадуэке мимо) А вот Витя по красоте расчехлился, первый гол вообще топчик.

    (ответить)

  15. memfis63 23.08.2025 21:34 # memfis63
    чо там по травам сака и одегора ?!

    (ответить)

  16. hachidlo 23.08.2025 21:33 # hachidlo
    Кукурузка геюга лютый.

    (ответить)

  17. gyokeres 23.08.2025 21:32 # gyokeres
    Хейтеры, почему ебальники такие кислые? Не пойму.

    (ответить)

  18. electric 23.08.2025 21:32 # electric
    Кукурузу с победой. Остальные найух!

    (ответить)

  19. bembo 23.08.2025 21:31 # bembo
    Выносите уже титул етим тупарям!

    (ответить)

  20. calafiori 23.08.2025 21:31 # calafiori
    KAMOH KPACUBO

    (ответить)

