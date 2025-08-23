Фернандеш провел секретную встречу с "Аль-Иттихадом"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш провел секретную встречу с "Аль-Иттихадом" из Саудовской Аравии.
В начале этого лета Фернандеш отклонил роскошное предложение другого саудовского куба, "Аль-Хиляля", лично это подтвердив из лагеря сборной Португалии в рамках Лиги Наций.
Однако угроза лишиться своего капитана и ведущего игрока для "Юнайтед" еще не миновала. Недавно представители Фернандеша провели встречу с боссами "Аль-Иттихада", сообщает The Sun в эксклюзивном материале.
Утверждается, что первый контакт оказался позитивным. "Аль-Иттихад" очень заинтересован в приглашении Фернандеша и теперь обрел уверенность насчет заключения сделки.
Представители Фернандеша уже озвучили ожидания своего клиента. 30-летний полузащитник хотел бы получить контракт стоимостью 33 миллиона фунтов в год.
23.08.2025 21:00
