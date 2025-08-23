"Арсенал" приобрел Эзе

"Арсенал" подтвердил приобретение вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

Ранее на этой неделе Эзе едва не перешел в "Тоттенхэм", однако травма Кая Хаверца заставила "Арсенал" в последний момент вмешаться и перехватить Эберечи.



В итоге Эзе вернулся в "Арсенал", в академии которого он занимался, будучи отчисленным в возрасте 13 лет.



Сумма трансфера 27-летнего игрока сборной Англии составила 67.5 млн. фунтов, включая 7.5 млн. фунтов в виде бонусов.



Эзе заключил с "Арсеналом" контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев и будет выступать за команду Микеля Артеты под 10-м номером.



Свою профессиональную карьеру Эзе начинал в КПР, откуда "Пэлас" его приобрел за 19.5 млн. фунтов в 2020 году. Эберечи забил 40 голов и отдал 28 результативных передач в своих 169 матчах за "орлов", выиграв Кубок Англии и Суперкубок Англии.



За сборную Англии Эзе дебютировал в 2023 году, к настоящему моменту сыграв 11 матчей за родоначальников футбола.



"Мы абсолютно рады заполучить Эберечи в "Арсенал". Он является мощным и ярким игроком, который придаст новое измерение нашей атакующей игре. Так же сильно, как его талант и игровой интеллект, выделяется его трудолюбие на протяжении его карьеры до сих пор".



"Его путь, его дух и его амбиции — это ровно то, что мы хотим для своей команды, и нам нравится, как много переход в наш клуб значит для него и его семьи. Мы предвкушаем скорое начало работы с Эберечи", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.



