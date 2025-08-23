Гвардиола объяснил, почему выпустил Траффорда против "Тоттенхэма"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему выпустил голкипера Джеймса Траффорда против "Тоттенхэма".
В субботу "Сити" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Тоттенхэма". При этом Траффорд едва не получил красную карточку стал прямым виновником второго пропущенного гола.
По словам Гвардиолы, он выпустил Траффорда хорошо сыграл против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд, и Хосеп хотел быть последовательным.
"Джеймс хорошо провел первый матч, и я решил, что он продолжит. Голкипер — это особенная позиция, где важна стабильность".
"Когда я принимаю решения в начальной стадии сезона, то про всех игроков, сыгравших первый матч или два, говорят: "Окей, вот и стартовый состав, эти игроки будут играть". Но с таким количеством матчей играть будут все".
"Просто сегодня я решил так", — цитирует Гвардиолу BBC.
23.08.2025 19:00
Просмотров: 179
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: