Гвардиола объяснил, почему выпустил Траффорда против "Тоттенхэма"

Джеймс Траффорд Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему выпустил голкипера Джеймса Траффорда против "Тоттенхэма".

В субботу "Сити" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Тоттенхэма". При этом Траффорд едва не получил красную карточку стал прямым виновником второго пропущенного гола.

По словам Гвардиолы, он выпустил Траффорда хорошо сыграл против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд, и Хосеп хотел быть последовательным.

"Джеймс хорошо провел первый матч, и я решил, что он продолжит. Голкипер — это особенная позиция, где важна стабильность".

"Когда я принимаю решения в начальной стадии сезона, то про всех игроков, сыгравших первый матч или два, говорят: "Окей, вот и стартовый состав, эти игроки будут играть". Но с таким количеством матчей играть будут все".

"Просто сегодня я решил так", — цитирует Гвардиолу BBC.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Траффорд

Дата 23.08.2025 19:00

